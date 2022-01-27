شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. إحباط عملية إرهابية في إقليم بلوشستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت قوات الأمن الباكستاني عملية إرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. أفاد مسؤول في شرطة مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان اليوم أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة داهمت موقعاً في منطقة "تُربت" واعتقلت عنصرين إرهابيين ينتميان إلى منظمة إرهابية محظورة، وصادرت من حوزتهما أسلحة ومتفجرات وذخيرة. وأوضح أن المعتقلين كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس، وكانا من المطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهما في تنفيذ عمليات إرهابية طالت قوات الأمن في إقليم بلوشستان.