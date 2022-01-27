25 يناير , 2022
حاول زوجها الذي يظهر في الصورة إنقاذها دون جدوى.
حاولت آنا أوسكوفا وهي أم لطفلين وتبلغ (40 عاماً) أن تحتفل بطريقة غير عادية بعيد الغطاس الأرثوذكسي، لكن ذلك أدى إلى وفاتها في حادثة مأساوية.
ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن آنا قفزت في حفرة مياه داخل نهر «أورديزه»، جنوب سان بطرسبرغ للاحتفال بهذه المناسبة، لكنّها لم تتمكن من الخروج.
وكان ابنا المرأة وزوجها بالقرب منها عندما وقعت الحادثة.
وتبين أن تياراً كبيراً أسفل الجليد دفعها بعيداً، وقفز خلفها زوجها، لكنّه لم يتمكن من إنقاذها.
وجرى حفر حفرة في النهر المتجمد «أورديزه»، الذي قفزت فيها آنا، وكان الطقس شديد البرودة في الليل إذ وصل إلى 5 تحت الصفر.
وفشلت عمليات البحث التي أجراها الغطاسون في العثور على جثة السيدة، فيما انفجر طفلاها في البكاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مأساة أمّ أمام عيون زوجها وأطفالها.. الاحتفال تحول لحادثة مأساوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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