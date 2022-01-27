مأساة أمّ أمام عيون زوجها وأطفالها.. الاحتفال تحول لحادثة مأساوية

حاول زوجها الذي يظهر في الصورة إنقاذها دون جدوى.

حاولت آنا أوسكوفا وهي أم لطفلين وتبلغ (40 عاماً) أن تحتفل بطريقة غير عادية بعيد الغطاس الأرثوذكسي، لكن ذلك أدى إلى وفاتها في حادثة مأساوية.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن آنا قفزت في حفرة مياه داخل نهر «أورديزه»، جنوب سان بطرسبرغ للاحتفال بهذه المناسبة، لكنّها لم تتمكن من الخروج.

وكان ابنا المرأة وزوجها بالقرب منها عندما وقعت الحادثة.

وتبين أن تياراً كبيراً أسفل الجليد دفعها بعيداً، وقفز خلفها زوجها، لكنّه لم يتمكن من إنقاذها.

وجرى حفر حفرة في النهر المتجمد «أورديزه»، الذي قفزت فيها آنا، وكان الطقس شديد البرودة في الليل إذ وصل إلى 5 تحت الصفر.

وفشلت عمليات البحث التي أجراها الغطاسون في العثور على جثة السيدة، فيما انفجر طفلاها في البكاء.