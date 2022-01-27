منظمة الصحة العالمية: الخطر المرتبط بأوميكرون لا يزال مرتفعاً

26 يناير , 2022
كورونا في اليابان (أ ف ب).
قالت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الأسبوعية إن مستوى الخطر المرتبط بالمتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا لا يزال مرتفعًا، إذ سُجّل عدد إصابات قياسي جديد الأسبوع الماضي.
وحذّرت المنظمة من أنه «بناءً على المعطيات المتوفرة حاليًا، لا يزال الخطر العام المرتبط بأوميكرون مرتفعًا».
وقالت إن «أكثر من 21 مليون إصابة جديدة سُجّلت (في الأيام السبعة الماضية)، ما يمثل أكبر عدد إصابات مسجّل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء».
وأشارت المنظمة إلى أن عدد الإصابات ارتفع بنسبة 5% خلال الأسبوع المنصرم، مقابل 20% الأسبوع السابق.
وأضافت أن معدّل العدوى العام يرتفع بشكل بطيء.
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