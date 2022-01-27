قاصدا الحج.. عراقي يصل إسطنبول 'سيرا على الاقدام' من بريطانيا! (فيديو)

سيراً على الأقدام ومصطحباً عربة ذات ثلاث عجلات لنقل أغراضه وبرفقة كلب وجده أثناء مروره بصربيا، وصل العراقي آدم محمد إلى مدينة إسطنبول، وكان قد انطلق من بريطانيا يوم 1 أغسطس/آب الماضي متجهاً إلى مكة لأداء فريضة الحج.وكان آدم قد وضع لنفسه هدفاً بأن يصل إلى الأراضي المقدسة في يوليو/تموز القادم.

وخلال حديثه إلى وكالة الأناضول قال آدم الذي يسكن بريطانيا منذ نحو 25 عاماً إنه "كان يوجد صوت بداخلي يقول إن بإمكاني السير طوال الطريق من منزلي إلى مكة، لم أستطع تجاهله، كان هذا الصوت بداخلي مثل البركان".

ولفت إلى أن استعداده للرحلة قد استغرق شهرين فقط، ومدت له في ذلك منظمة بريطانية يد العون.

وعند وصوله إلى إسطنبول قرر مواطن تركي يدعى متين أولوقوتش كان قد تعرف على قصة آدم عبر الإنترنت مساعدته ومرافقته بعد ذلك في رحلته.



في حين أفاد آخر يدعى محمد ديكمه بأنه ساعد الرجل العراقي خلال رحلته من ولاية تكيرداغ وصولاً إلى إسطنبول.

ومن المتوقع أن يمر العراقي آدم محمد بإزميت ويالوفا وبورصة وإسكي شهير وبوردو وأنطاليا ومرسين وهطاي التركية قبل عبوره باتجاه الأراضي السورية.