الكاظمي يصل البصرة - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى محافظة البصرة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي وصل اليوم إلى محافظة البصرة"، دون الكشف عن المزيد من تفاصيل الزيارة.

وتأتي زيارة الكاظمي الى البصرة، بعد ان زار أمس الأربعاء، القوات في الشريط الحدودي العراقي - السوري بمحافظة نينوى، برفقة وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية".

وعقد الكاظمي، اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر الفرقة السادسة لحرس الحدود.