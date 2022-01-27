بمشاركة العراق.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس هيئة الاثار والتراث "ليث مجيد حسين" عن مشاركة الهيئة بمعرض القاهرة بالدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022, بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" ترافقه وزيرة الثقافة المصرية "إيناس عبد الدايم".

وقال ليث في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مشاركة الهيئة في المعرض تاتي ضمن مشاركة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار بعدد كبير من مطبوعات الهيئة ونتاجها الفكري ونتاج دائرة الدراسات والبحوث".

ويقام تحت رعاية الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، للفترة من 26 إلى 7 شباط المقبل، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

وحضر افتتاح المعرض وزير الثقافة والسياحة والاثار "حسن ناظم" وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، كما شارك عدد من السفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأشار ليث الى ان "المعرض يعد ظاهرة ثقافية كبيرة تهدف الى الثقافة في عموم الوطن العربي والعالم من خلال المعارض", مؤكدا أن "هذه الدورة تشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن".

يذكر أن هذه الدورة تعد أحد أكبر تجمع ثقافي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 51 دولة تم توزيعهم بين 5 قاعات للعرض