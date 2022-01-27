'إليسا' تكشف السبب الحقيقي لعدم زواجها (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - تصدرت الفنانة إليسا تريند موقع "تويتر"، بعد عرض حلقتها مع الإعلامي داوود الشريان، في أول حلقات برنامجه "مع الشريان" وتفاعل الجمهور مع تصريحاتها وكشفها عدة أسرار عن حياتها وطفولتها.

وتحدثت الفنانة إليسا عن سبب عدم زواجها حتى الآن، وقالت إنها خاضت عدة تجارب عاطفية في حياتها، ولاحظت منها أن الرجل يحاول التقليل من نجاحها وقيمتها دائماً، خاصة عندما تكون هي أكثر نجاحاً منه، مشيرة إلى أن تؤمن بمقولة أحد الفلاسفة أن المرأة العاقلة لا تتزوج، وقالت إنها تفصل بين الحب والزواج، وأضافت أن الحب أساسي في حياتها، وتعيش الحب طوال الوقت وتشعر إنه لا بد أن يكون نصف آخر لها ولكن فكرة الزواج أصبحت خارج تفكيرها.

وقالت إليسا إن والدها لم يكن لديه اعتراض على موقفها من الزواج، وأضافت إنها لم تشعر بانها تحتاج لرجل في حياتها بعدما استقلت مادياً وفكرياً في حياتها.