بالفيديو والصور.. مشهد نادر على الشاطئ اللبنانيّ!

بغداد - ياسين صفوان - لامست الثلوج صباح اليوم الخميس الشاطئ اللبناني في مدينة جبيل الساحلية، في مشهدٍ نادر قرب البحر وفي شوارع هذه المدينة العريقة.

وتداول الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق هذه المشاهد التي لا تتكرر سنوياً.

يُذكر أن عاصفة ثلجية باردة جداً تسيطر على لبنان منذ صباح الأربعاء ودرجات الحرارة في البلاد أدنى من معدلاتها الموسمية، في ظل أزمة اقتصادية يمر بها لبنان تمنع الكثير من العائلات من تأمين التدفئة اللازمة للوقاية من البرد والصقيع.