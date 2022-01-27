هاشتاج "الإمارات ترحب بالسيسي" يتصدر تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تصدر وسم "الإمارات ترحب بالسيسي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالإمارات، امس الأربعاء، تزامنًا مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح امس الأربعاء إلى الإمارات، للتشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية.



ونشر الإماراتيون آلاف التغريدات المرحبة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحتى الآن مع تعليقات حول عمق العلاقات المصرية -الإماراتية، ومحبة الشعب الإماراتي للرئيس المصري.

وتصدرت صور الرئيس السيسي بصحبة ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد موقع التواصل، مع عبارات الترحيب والامتنان للدور المصري في المنطقة.

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مباحثات في الإمارات العربية المتحدة مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد مكتوم نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي، إضافة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، بحث السيسي، خلال المباحثات الرباعية "تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة".

من جانبه، أكد السيسي "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن دولة الإمارات وسلامتها واستقرارها ومواطنيها، ودعمها كل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات".