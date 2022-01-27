إنهاء قيود كوفيد ببريطانيا اعتباراً من اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقلت وسائل إعلام نبأ إنهاء بريطانيا اليوم الخميس معظم القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19، بما في ذلك كمامات الوجه الإلزامية، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أن الطرح الناجح للقاح المعزز عمل على تقليل الأعراض الخطيرة كما وخفض نسبة إدخال المرضى للمستشفيات، وفقا للبيان.



وبذلك اعتباراً من اليوم 27 يناير وبموجب القانون ببريطانيا، لا تُعد كمامات الوجه إلزامية في أي مكان بإنجلترا، فضلاً عن إلغاء المتطلبات القانونية لتصاريح كوفيد-19 (الشهادات الصحية) لدخول النوادي وغيرها من الأماكن ذات التجمعات الكبرى، نقلاً عن شبكة "فوكس56 نيوز".

وفي الصدد، سبق أسقطت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي نصائحها للناس بالنسبة للعمل من المنزل والإرشادات الإلزامية لارتداء الكمامات في الفصول الدراسية. ومن جهته، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، إن إطلاق الحكومة للقاح واختبار وتطوير العلاجات المضادة للفيروسات اجتمعت لتنتج "بعض أقوى الدفاعات في أوروبا"، في خطوة تتيح "العودة الحذرة" إلى الحياة الطبيعية. مضيفاً جافيد إنه "وبينما نتعلم كيفية التعايش مع كوفيد.. نحن بحاجة لأن نكون واضحين بأن هذا الفيروس لن يختفي".

وفي حين تستمر الإصابات في الانخفاض، قال مسؤولو الصحة ببريطانيا إن متحور "أوميكرون" لا يزال منتشراً في جميع أرجاء البلاد، سيما بين الأطفال وكبار السن. ليوضحوا بالمقابل أن ما يقرب الـ 84% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بالمملكة المتحدة -قد تلقوا بالفعل جرعة اللقاح الثانية-، وأن 81% من أولئك المؤهلين قد تلقوا جرعة معززة. وعلى صعيد آخر، استقرت أعداد حالات إدخال المرضى إلى المستشفيات كما وأعداد الأشخاص في وحدات العناية المركزة أو أنها آخذة بالانخفاض، بحسب تقرير الشبكة الإخبارية.

خلال الأسبوع الماضي، أفاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن موجة عدوى "أوميكرون "بلغت ذروتها على الصعيد الوطني"، ورغم إنهاء الحكومة الإجراءات الاحترازية القانونية، أشار بعض مالكي المتاجر وشركات النقل العام إلى إنهم سيواصلون مطالبة الناس بارتداء الكمامات. كما وقال عمدة لندن، صادق خان، إن الكمامات ستظل مطلوبة في حافلات العاصمة وقطارات الأنفاق.

وفي ضوء التحديثات الأخيرة للحكومة، سيبقى الشرط القانوني للمصابين بضرورة العزل الذاتي لمدة 5 أيام كاملة، لكن جونسون قال إن هذا الإجراء سينتهي قريباً على أن يتم استبداله بالنصائح والإرشادات للمصابين لتوخي الحذر.

أعرب مسؤولو الصحة بالبلاد أنهم يخططون لاستراتيجية طويلة الأمد لما بعد الوباء ومعاملة "كوفيد-19" كالإنفلونزا. ومن جهتها، خففت كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية- التي تضع قواعد الصحة العامة الخاصة بها- خففت قيودها الخاصة المتعلقة بالفيروس.