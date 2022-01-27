شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي يتلقى رسالة خطية من رئيس تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالةً من الرئيس التونسي قيس سعيد.



الرسالة التي تسلمها خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، لدى استقباله المعز بن عبد الستار بنميم سفير تونس لدى دولة الإمارت، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وتونس في جميع المجالات.