زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة ساحل تونغا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، أن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع قبالة ساحل تونغا، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار.



وأوضحت الهيئة، أن مركز الزلزال القوي كان على بعد 219 كيلومترا شمال غرب بانجاي، وهي بلدة في جزيرة ليفوكا النائية، على عمق 14.5 كيلومترا.

ولم ترد تقارير فورية عن شعور سكان تونغا أو فيجي المجاورة بالزلزال.

هذا، وتشهد المنطقة نشاطا زلزاليا يوميا منذ ثوران بركان تحت الماء في تونغا، والذي أدى إلى تشكيل موجات مد عاتية (تسونامي).