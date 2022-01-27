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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة ساحل تونغا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، أن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع قبالة ساحل تونغا، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار.

 

وأوضحت الهيئة، أن مركز الزلزال القوي كان على بعد 219 كيلومترا شمال غرب بانجاي، وهي بلدة في جزيرة ليفوكا النائية، على عمق 14.5 كيلومترا.

 

ولم ترد تقارير فورية عن شعور سكان تونغا أو فيجي المجاورة بالزلزال.

 

هذا، وتشهد المنطقة نشاطا زلزاليا يوميا منذ ثوران بركان تحت الماء في تونغا، والذي أدى إلى تشكيل موجات مد عاتية (تسونامي).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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