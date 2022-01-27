في هجوم إرهابي.. مقتل 3 جنود إندونيسيين بإقليم بابوا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الاندونيسي، الخميس، مقتل 3 من جنوده في "هجوم إرهابي" على موقعهم بإقليم بابوا.



وقال المتحدث باسم الجيش، الكولونيل أكشا إيرلانجا، إن "الجنود كانوا يحرسون موقعا في منطقة جومي عندما تعرضوا للهجوم".

وأضاف: "وقع تبادل لإطلاق النار مع المتمردين الانفصاليين، ونتيجة لذلك لقي 3 جنود حتفهم وأصيب آخر".

وكانت الحكومة الإندونيسية قد صنفت المتمردين على أنهم إرهابيون، عقب مقتل جنرال عسكري في كمين نصبوه العام الماضي.

ودفع الحادث الرئيس جوكو ويدودو لإصدار الأمر باتخاذ إجراء صارم ضد الجماعة الانفصالية.

وتصاعدت خلال الأعوام القليلة الماضية، هجمات الانفصاليين الراغبين في إقامة دولة في منطقة بابوا، التي تتألف من إقليمي بابوا وبابوا الغربية منذ ستينيات القرن الماضي.