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الأردن.. الجيش يقتل 27 من مهربي المخدرات حاولوا التسلل من سوريا

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال متحدث عسكري اليوم الخميس إن الجيش الأردني قتل 27 من مهربي المخدرات حاولوا التسلل عبر الحدود مع سوريا لتهريب كميات كبيرة من المخدرات تحت غطاء كثيف من الثلوج.

وقال المتحدث "تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين... ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم الى العمق السوري، وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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