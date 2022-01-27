شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن.. الجيش يقتل 27 من مهربي المخدرات حاولوا التسلل من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال متحدث عسكري اليوم الخميس إن الجيش الأردني قتل 27 من مهربي المخدرات حاولوا التسلل عبر الحدود مع سوريا لتهريب كميات كبيرة من المخدرات تحت غطاء كثيف من الثلوج.



وقال المتحدث "تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين... ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم الى العمق السوري، وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة".