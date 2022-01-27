الطقس.. الأرصاد تعلن تراجع الأمطار.. وسيطرة 3 ظواهر بينها الصقيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه اعتبارا من اليوم الخميس تقل فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية وتبقى على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان، أن ذلك يأتي بعد أن شهدت العديد من المحافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة صاحبها سقوط لحبات البرد وأجواء شديدة البرودة صاحبها تسجيلات منخفضة لدرجات الحرارة تبعا للمحطات الأرصاد الجوية.

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وبحسب هيئة الأرصاد يتشكل الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد، ويستمر نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

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