ظهر اليوم.. تشييع جنازة الكاتب الصحفي ياسر رزق من مسجد المشير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تشيع بعد صلاة ظهر اليوم الخميس جنازة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، الذي وافته المنية صباح أمس متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وأعلنت أسرة الكاتب الراحل، أنه من المقرر أن يقام عزاء ياسر رزق مساء الأحد المقبل من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفي صباح أمس الأربعاء الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، عن عمر يناهز 57 عامًا متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

ونعى عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام، الكاتب الراحل، معبرين عن حزنهم الشديد لوفاته باعتباره واحدًا من أبرز أبناء جيله.