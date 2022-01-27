اليوم.. البنوك والبورصة إجازة بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

يتعطل العمل اليوم الخميس في البنوك العاملة بمصر والبورصة احتفالا بذكرى ثورة 25 يناير 2011، وعيد الشرطة السبعين.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان يوم الأحد الماضي: "بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022".

وأضاف: "على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022".

كما قررت إدارة البورصة منح يوم الخميس المقبل الموافق 27 يناير إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وقالت البورصة في بيان صحفي أمس الأول الثلاثاء إن العمل سيستأنف يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022.