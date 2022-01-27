الطقس..​ الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تشهد يومي الجمعة والسبت المقبلين، تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة تدريجياً.

وتابعت: لكن ما زالت الكتل الهوائية المؤثرة من جنوب أوروبا شديدة البرودة وتعمل على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد منذ 13 يوماً.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس يكون بارداً خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال ساعات الليل.