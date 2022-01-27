جندي يقتل 5 من زملائه ويلوذ بالفرار

وقالت الوزارة في بيان إن "أحد أفراد الحرس الوطني الأوكراني فتح النار من رشاش كلاشنيكوف على حراس المصنع ثم فر بسلاحه"، موضحة أن ذلك "أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين".
وأضافت أن الحادث وقع ليل الأربعاء الخميس في مصنع يوجماش في دنيبرو بوسط البلاد، الذي يُنتج صواريخ وقاذفات ومركبات وأدوات صناعية.
وكان الجندي -الذي يبلغ 20 عاما-الذي قد تلقى للتو سلاحه قبل نوبة عمله.
وبدأت عملية خاصة في المدينة للعثور عليه بينما توجه قائد الحرس الوطني نيكولاي بالان إلى مكان الحادث، حسب المصدر نفسه.
وقالت الوزارة إن "دوافع الجريمة لم تعرف بعد".
وحوادث إطلاق النار في الوحدات العسكرية في دول الاتحاد السوفياتي السابق ظاهرة تتكرر خصوصا بسبب التنمر التي تعد واحدة من أخطر المشاكل في هذه البلدان ولا سيما في روسيا على الرغم من تحسن الوضع في السنوات الأخيرة.
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