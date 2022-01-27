لمواجهة التصعيد الروسي.. الناتو يدرس تشكيل قوة عسكرية في سلوفاكيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 27 - يناير - 2022 9:37 صباحًا

تدرس الدول الأعضاء في الناتو، إمكانية إنشاء وحدة قتالية تابعة للحلف في سلوفاكيا، بحسب ما أفادت قناة “سكاي نيوز”.

وأضافت القناة القول، إن “الحلفاء في الناتو يفكرون في إمكانية تشكيل ونشر وحدات قتالية جديدة قوامها ألف شخص، في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا”.

وأشارت القناة، إلى أن التقسيمات الجديدة ستكون مماثلة لتلك الموجودة في دول البلطيق وبولندا.

في وقت سابق، ذكرت شبكة CNN أن الولايات المتحدة تناقش مع حلفائها، نشر قوات إضافية على الجناح الشرقي لحلف الناتو قبل التصعيد “المحتمل” حول أوكرانيا، ويجري النظر في نشر قوات إضافية في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا.

وأكدت القوى الغربية دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة الحشود العسكرية الروسية، محذرة موسكو من عواقب وخيمة وأثمان باهظة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن “إذا ما أصرت روسيا على اعتداءاتها فستكون هناك عواقب”.

وأصبحت أوكرانيا -وهي جمهورية سوفياتية سابقة تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي- بؤرة التوتر الرئيسية بين روسيا والغرب اللذين تدهورت العلاقات بينهما إلى أسوأ مستوى لها منذ 3 عقود منذ انتهاء الحرب الباردة.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ صرح بأن للناتو خيارات واسعة لمواجهة التحدي الروسي لحدود أوكرانيا، ومن ضمنها العقوبات الاقتصادية والسياسية والمالية.

وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف يقوي القدرات الدفاعية لأوكرانيا بتدريب قواتها وتزويدها بالمعلومات، وحثها على استكمال خطواتها للانضمام إلى الحلف.