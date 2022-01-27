حالة الطقس.. أمطار وضباب وتوقعات بحدوث سيول يوم غد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "من المتوقع حدوث سيول يوم غد الجمعة".

وأضافت، أن "طقس اليوم الخميس سيكون غائما مع ضباب يزول تدريجيا، بينما ستشهد المناطق الشمالية أمطارا متوسطة الشدة واحيانا تكون غزيرة في المناطق الجبلية واحتمالية حدوث سيول وتساقط ثلوج".



وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الاربعة المقبلة: