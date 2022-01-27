الدولار يرتفع لأعلى مستوى بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي

بغداد - ياسين صفوان - صعد الدولار الأميركي لأعلى مستوى في خمسة أسابيع بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الأميركية في مارس، كما هو متوقع، وأن يبدأ لاحقا تقليصا كبيرا لحيازاته من الأصول.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر، وجرى تداوله في أحدث التعاملات مرتفعا 0.53 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.51 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.1241 دولار، في حين هبط الين الياباني 0.64 بالمئة إلى 114.58 للدولار.