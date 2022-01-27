شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تقول إنها تواجه تحديات في تنويع إمدادات الطاقة إلى أوروبا (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال البيت الأبيض الأربعاء إنه يواجه تحديات في العثور على مصادر بديلة لإمدادات الطاقة إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا وتعطلت تدفقات الطاقة من روسيا، لكنه أضاف أنه سيواصل المحادثات مع شركات ودول.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين عندما سئلت عن تقارير بأن الصناعة ليس لديها طاقة فائضة تذكر لتقديم إمدادات الطاقة المطلوبة، "لا شك أنه توجد تحديات لوجستية، خصوصاً في نقل الغاز الطبيعي."

وأضافت: "ذلك جزء من مناقشاتنا مع الكثير من الشركات والدول... لكن هذه المحادثات مستمرة ونحن لا ننوي الفشل."