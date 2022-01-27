لاحتواء كورونا.. تونس تمدد حظر التجول الليلي وتمنع كافة التجمعات لأسبوعين إضافيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قررت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول الليلي ومنع كافة التجمعات لأسبوعين إضافيين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.



وأعلنت رئاسة الحكومة، إثر اجتماع المجلس الوزاري حول مجابهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، تمديد العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصادر في 12 يناير 2022 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك استئناسا بتوصيات اللجنة العلمية.

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في تونس بلغ 856739، والوفيات 724864.