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لاحتواء كورونا.. تونس تمدد حظر التجول الليلي وتمنع كافة التجمعات لأسبوعين إضافيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

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قررت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجول الليلي ومنع كافة التجمعات لأسبوعين إضافيين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

 

وأعلنت رئاسة الحكومة، إثر اجتماع المجلس الوزاري حول مجابهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، تمديد العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصادر في 12 يناير 2022 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك استئناسا بتوصيات اللجنة العلمية.

 

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في تونس بلغ 856739، والوفيات 724864.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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