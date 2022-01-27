شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات فيروس كورونا في العالم (بالأرقام) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في العالم، الخميس، إلى أكثر من 358.3 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5,966,801.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وفقا لوكالة رويترز.

أظهرت بيانات حكومية أن الهند سجلت، الخميس، 286384 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال أربع وعشرين ساعة، فضلا عن 537 وفاة أخرى.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات إلى 40.37 مليون في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، والوفيات إلى 491700 في المركز الرابع بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل.

تراجعت وفيات كوفيد-19 في أستراليا، الخميس، بعد يوم من تسجيلها رقما قياسيا خلال الجائحة، في حين ظل عدد المرضى في المستشفيات ثابتا، مما أثار الآمال في أن أسوأ تفش في البلاد ربما يكون قد بلغ ذروته.

وأعلن المسؤولون عن 59 وفاة نزولا من 87، الأربعاء، وهو أعلى عدد تسجله منذ بداية الحائجة. ولم تعلن ولايتان عن الأرقام الخاصة بهما بعد.

وظل عدد مصابي كورونا في المستشفيات ثابتا عند نحو خمسة آلاف في الأيام القليلة الماضية، متراجعا عن ذروة بلغت قرابة 5400، مع انخفاض حالات الدخول لليوم الثاني على التوالي في نيو ساوث ويلز، الولاية الأشد تضررا.

وفي حين أن المتحور أوميكرون يعد سلالة أكثر اعتدالا، فإن العدد الهائل من الحالات يضع ضغطا هائلا على المستشفيات، مما أدى إلى نقص الموظفين.

وانخفضت الحالات الجديدة اليومية في أستراليا إلى نحو 46 ألفا، في تراجع كبير عن الذروة التي بلغت زهاء 150 ألفا قبل أسبوعين. وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، إجمالا أكثر من مليوني إصابة و3389 وفاة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، ارتفاعا من 44 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 25 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج. وسجلت الصين 55 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 64 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأربعاء 105811 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 48627 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و779296.

وقالت الوزارة إنه تم أيضا تسجيل 532 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، وهي أكبر حصيلة وفيات يومية منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 304308.

سجلت وزارة الصحة المصرية 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة، الأربعاء، مقارنة مع 1809 إصابات و35 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 415468 من ضمنهم 349427 حالة تم شفاؤها، و22460 حالة وفاة".

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، تسجيل 224567 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يحطم الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية في البلاد. كما أعلنت الوزارة تسجيل 570 حالة وفاة بكوفيد-19.

وكان الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية في البرازيل 204854 حالة وقد سُجل في 14 يناير/ كانون الثاني.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 24 مليونا و535884 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 624413.