شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت الولايات المتحدة الإطلاق الصاروخي الأحدث لكوريا الشمالية، لكنها شددت على أنها لا تزال ملتزمة بحل دبلوماسي للمواجهة النووية مع بيونغ يانغ، حسب مسؤول في وزارة الخارجية.



وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، إطلاق كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في بحر الشرق صباح اليوم الخميس.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة يونهاب للأنباء في رسالة إلكترونية، إن "الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين".

وأضاف المتحدث الذي طلب حجب هويته "التجربتان، إلى جانب ست تجارب أخرى لإطلاق صواريخ باليستية هذا الشهر، انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة وتهديد لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي".