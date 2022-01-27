شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس، في ذكرى مرور عامين على اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس.

وسجل معهد روبرت كوخ في برلين رقما قياسيا بلغ 203 آلاف و136 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وارتفع معدل الإصابة على مدار سبعة أيام، وهو عدد الإصابات المسجلة لكل 100 ألف شخص على مدار أسبوع، إلى رقم قياسي بلغ 4ر1017، بعد أن كان 6ر940 يوم الأربعاء.

وتم تأكيد أول إصابة بكورونا في ألمانيا لرجل من بافاريا في 27 كانون الثاني/يناير .2020

ومنذ ذلك الحين ، سجلت البلاد أكثر من تسعة ملايين إصابة وتوفي أكثر من 117 ألف شخص بسبب الإصابة بالفيروس.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم في نهاية كانون الأول/ديسمبر .2020 وتلقى أكثر من ثلاثة أرباع السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ، وتلقى عدد أقل بشكل طفيف جرعتين، وتلقى أكثر من النصف جرعة معززة.