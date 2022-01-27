شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أستراليا تتراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت وفيات كوفيد-19 في أستراليا اليوم الخميس بعد يوم من تسجيلها رقما قياسيا خلال الجائحة، في حين ظل عدد المرضى في المستشفيات ثابتا، مما أثار الآمال في أن أسوأ تفش في البلاد ربما يكون قد بلغ ذروته.

وأعلن المسؤولون عن 59 وفاة نزولا من 87 أمس الأربعاء، وهو أعلى عدد تسجله منذ بداية الحائجة. ولم تعلن ولايتان عن الأرقام الخاصة بهما بعد.

وظل عدد مصابي كورونا في المستشفيات ثابتا عند نحو خمسة آلاف في الأيام القليلة الماضية، متراجعا عن ذروة بلغت قرابة 5400، مع انخفاض حالات الدخول لليوم الثاني على التوالي في نيو ساوث ويلز، الولاية الأشد تضررا.

وفي حين أن المتحور أوميكرون يعد سلالة أكثر اعتدالا، فإن العدد الهائل من الحالات يضع ضغطا هائلا على المستشفيات، مما أدى إلى نقص الموظفين.

وانخفضت الحالات الجديدة اليومية في أستراليا إلى نحو 46 ألفا، في تراجع كبير عن الذروة التي بلغت زهاء 150 ألفا قبل أسبوعين.

وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، إجمالا أكثر من مليوني إصابة و3389 وفاة.