انت الان تتابع خبر الصين توجه رسالة لأمريكا بشأن المخاوف الروسية في مجال الأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ إي، اليوم الخميس، أنه يجب أخذ المخاوف الروسية المشروعة في مجال الأمن على محمل الجد.