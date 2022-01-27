'أحلاهما مر'.. تشافي يخير ديمبلي بخيارين بعد أزمة الرحيل

واجتمع موسى سيسوكو وماركو ليششتاينر وكيلي ديمبلي، مع المدرب تشافي وأبلغاه بأن اللاعب يرغب في الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

وقال وكيلا ديمبلي لتشافي، إن اللاعب الفرنسي يريد أن يكون جزءً من مشروع برشلونة ويفتخر بكونه لاعباً في الفريق الكتالوني وهما باقين في مدينة برشلونة، حتى الوصول إلى حل بشأن العقد الجديد للنجم الفرنسي مع البارسا.



وكان موقف تشافي واضحاً خلال الاجتماع بأن على ديمبلي اختيار احد الحلين اما الموافقة على عرض برشلونة للتجديد والاستمرار في الموسم المقبل ، او الرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال تشافي " إذا لم يوافق ديمبلي على أحد الخيارين، لن يلعب لبرشلونة مرة أخرى".

