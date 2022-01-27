كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق (التفاصيل الكاملة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، إطلاق بيونج يانج مقذوفا مجهولا باتجاه البحر الشرقي.



وأوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نبأ إطلاق كوريا الشمالية للمقذوف دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وهذه المرة الثانية خلال أيام والسادسة منذ مطلع العام 2022 التي تطلق فيها كوريا الشمالية مقذوف ضمن سلسلة اختبارات صاروخية.

وبادرت بيونج يانج مؤخرا إلى رفض مقترحات الولايات المتحدة إجراء محادثات، وقامت باختبارات محظورة في عام 2022، واستعرضت قوتها وصعدت اللهجة ضد واشنطن.

ومنذ إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عزمه التحديث العسكري، خلال خطاب مهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرت بلاده عددا من التجارب على أسلحة.

وفرضت واشنطن في وقت سابق هذا الشهر عقوبات جديدة اعتبرتها بيونج يانج "استفزازا"، ولمّحت لاحقا إلى عزمها استئناف تجارب الأسلحة النووية والبعيدة المدى ردا على ذلك.

وتجارب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ كروز ليست محظورة بموجب نظام العقوبات الدولية.

وتأتي التجارب في وقت حساس في المنطقة، إذ تستضيف الصين أكبر حلفاء كيم، الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل، فيما تستعد كوريا الجنوبية لانتخابات رئاسية في مارس/آذار.

والأسبوع الماضي، عطلت روسيا والصين في مجلس الأمن فرض عقوبات جديدة على بيونج يانج ردا على التجارب الأخيرة.