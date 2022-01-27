شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء ارتفاعا من 44 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 25 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 55 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 64 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأربعاء 105811 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.