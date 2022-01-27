شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء أكثر من 10 مليارات جرعة لقاحات مضادة لكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ، الخميس، أنه تم إعطاء أكثر من 10 مليارات جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا حول العالم حتى الآن.

وبحسب الوكالة، يعد هذا العدد الإجمالي أكثر من كاف لإعطاء جرعة لكل شخص على وجه الأرض.

لكنها أوضحت أن هذا الإنجاز يخفي عدم مساواة كبيرة، فمنذ ما يزيد قليلا عن 13 شهرا منذ إطلاق اللقاحات الأولى ، حقق العديد من الدول الغنية والمتقدمة مستويات كبيرة من التطعيم بين سكانها. لكن العديد من الأماكن الأقل ثراء، لا سيما في إفريقيا ، لم تفعل ذلك.