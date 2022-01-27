شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المالي يعلن اعتقال 18 إرهابيًا خلال عمليات عسكرية نفذها جنوب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقال القائد في الجيش المالي العقيد جبريل كونيه ان "هذه العمليات التي نفذتها بشكل مستقل القوات المسلحة المالية مكّنت من اعتقال 18 إرهابيا ومصادرة دراجات نارية وأسلحة حرب".

وأشار الى تدمير العديد من القواعد الإرهابية في عدد من المحليات خلال العمليات العسكرية الاخيرة.

وأوضح أن الدوريات الليلية ساهمت بشكل كبير في الحد من الجرائم والتهديدات بالسرقة على الطرق الرئيسية بالمنطقة.