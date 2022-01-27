الارشيف / اخبار العالم

الجيش المالي يعلن اعتقال 18 إرهابيًا خلال عمليات عسكرية نفذها جنوب البلاد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المالي يعلن اعتقال 18 إرهابيًا خلال عمليات عسكرية نفذها جنوب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقال القائد في الجيش المالي العقيد جبريل كونيه ان "هذه العمليات التي نفذتها بشكل مستقل القوات المسلحة المالية مكّنت من اعتقال 18 إرهابيا ومصادرة دراجات نارية وأسلحة حرب".

وأشار الى تدمير العديد من القواعد الإرهابية في عدد من المحليات خلال العمليات العسكرية الاخيرة.

وأوضح أن الدوريات الليلية ساهمت بشكل كبير في الحد من الجرائم والتهديدات بالسرقة على الطرق الرئيسية بالمنطقة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا