بيان خماسي: إيران تنتهك القرارات الدولية بتزويد الحوثي بالأسلحة

‏صدر بيان مشترك من خمس دول تضم السعودية والإمارات وعمان وبريطانيا والولايات المتحدة، أكدوا فيه أن إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن عبر تزويدها مليشيات الحوثي الإرهابية باليمن بالصواريخ والأسلحة.

وقال البيان: ندين هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في اليمن والسعودية والإمارات.

وأضاف: نندد باختطاف السفينة "روابي" ومليشيات الحوثي تشكل خطرا على الأمن البحري في خليج عدن والبحر الأحمر.

‏ودعت الدول الخمس إلى وقف فوري لهجمات مليشيات الحوثي، مضيفا "نقر الحق المشروع للإمارات والسعودية في الدفاع عن نفسيهما ضد الإرهاب".

وأكد البيان أن ‏هجمات الحوثيين الإرهابية تعرقل جهود السلام وتزيد من حدة المعاناة في اليمن.