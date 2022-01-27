بيان خماسي: إيران تنتهك القرارات الدولية بتزويد الحوثي بالأسلحة

وقال البيان: ندين هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في اليمن والسعودية والإمارات.
وأضاف: نندد باختطاف السفينة "روابي" ومليشيات الحوثي تشكل خطرا على الأمن البحري في خليج عدن والبحر الأحمر.
ودعت الدول الخمس إلى وقف فوري لهجمات مليشيات الحوثي، مضيفا "نقر الحق المشروع للإمارات والسعودية في الدفاع عن نفسيهما ضد الإرهاب".
وأكد البيان أن هجمات الحوثيين الإرهابية تعرقل جهود السلام وتزيد من حدة المعاناة في اليمن.
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