شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا باتجاه بحر الشرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد النوع باتجاه بحر الشرق اليوم، في سادس إطلاق من نوعه هذا العام.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية للصحفيين دون مزيد من التفاصيل.

ويبدو أن بيونج يانج أجرت تجربة لإطلاق صاروخين كروز على الأقل من منطقة داخلية يوم الثلاثاء عقب أربع جولات من تجارب الأسلحة بما فيها إطلاق صواريخ فرط صوتية يومي 5 و 11 كانون الثاني/يناير، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.