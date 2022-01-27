شكرا لقرائتكم خبر عن «منع بناء مساجد وتسمية الأطفال باسم محمد».. برنامج انتخابي لمرشح متطرف في دولة أوربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المرشح اليميني المتطرف لانتخابات الرئاسة الفرنسية إريك زمور، عن برنامجه الانتخابي، الذي يظهر مدى حقده على الإسلام والمسلمين.

وكتب المرشح المتطرف على حسابه في تويتر، أنه سيقوم بحظر ارتداء جميع الألبسة التي تحمل رموزا إسلامية -ومنها الحجاب- في الساحات العامة.

وأضاف أنه سيمنع بناء المآذن والمساجد وإطلاق اسم محمد على الأطفال المسلمين.

وكان زمور قد صرح في حديث تلفزيوني سابق، أنه سيحظر على المسلمين في فرنسا إطلاق اسم “محمد” على أبنائهم في حالة وصوله إلى قصر الإليزيه.

كما نشر مغردون على تويتر أن زمور بلغ مرحلة خطيرة من العبث الذي يمكن به أن يشن حربا عرقية على المسلمين في فرنسا، عبر طردهم.