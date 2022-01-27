شكرا لقرائتكم خبر عن سقطة لقناة «المسيرة» الحوثية للتعتيم على أنباء وفاة عبد الملك الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لا تزال أنباء وفاة زعيم الحوثيين الإرهابي “عبد الملك الحوثي”، يكتنفها الغموض، حيث تحاول الأوساط الحوثية إنكار ذلك، بالرغم من غياب زعيم المليشيا منذ ديسمبر الماضي.

وكانت قناة المسيرة، قد خرجت ببث لقاء لعبدالملك الحوثي يعود وقت تصويره إلى عامين على أنه مصور حديثا.

وأثار اختفاء الحوثي، قلقا بين أتباعه وأنصاره، وسط توقعات بمقتله في غارة جوية لطيران التحالف.

كما لوحظ أن آخر خطاب لعبدالملك الحوثي، كان قد ألقاه يوم 18 من شهر ديسمبر الماضي، قبل أن يختفى عن الظهور الإعلامي.

يذكر أن مسيرات مسيئة للمملكة، كانت قد خرجت قبل أيام في شوارع غزة، حيث رفعت صورا لعبد الملك الحوثي ووصفته بالشهيد في إشارة لوفاته.