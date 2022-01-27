شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت " الهيئة العامة للطيران المدني" بالإمارات و "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" استئناف دخول المسافرين القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا وجمهورية الكونغو وجمهورية جنوب أفريقيا وبتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها إضافة إلى تحديث إجراءات القدوم إلى الدولة من أوغندا وغانا وروندا اعتبارا من السبت الموافق 29 يناير الجاري وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لدى دولة الإمارات

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، أنه سيتطلب من جميع القادمين من هذه الوجهات إبراز نتيجة فحص مخبري مسبق PCR سلبية من المختبرات المعتمدة في بلد القدوم خلال /48/ ساعة من موعد الرحلة وإجراء فحص Rapid PCR كلما أمكن في حرم مطار المغادرة إضافة إلى إجراء فحص مخبري /PCR/ عند الوصول مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب السفر في حال الشعور بأعراض كوفيد 19.