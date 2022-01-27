شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الإدانات الدولية لانقلاب بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الرفض الدولي لاستيلاء قوات عسكرية على السلطة في بوركينا فاسو، واحتجاز الرئيس روك كابوري في معسكر تابع للجيش، بعد أن أعلن قادة المجلس الجديد الإطاحة بالحكومة.

وقالت وزيرة شؤون أفريقيا في الحكومة البريطانية فيكي فورد، في بيان لها: «المملكة المتحدة تدين الانقلاب الذي قامت به القوات العسكرية في بوركينا فاسو»، وأضافت: «ندعو إلى الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع أعضاء الحكومة المدنية المحتجزين، بما فيهم رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري».

ووجد الانقلاب إدانة الاتحاد الأوروبي، الذي أكد على لسان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد جوزيب بوريل، تمسك الاتحاد باحترام المؤسسات الجمهورية، داعيا إلى الإفراج الفوري عن الرئيس كابوري وجميع المحتجزين.

واندلعت اضطرابات، الأحد، بعد ورود تقارير عن قيام جنود في ثكنات بالعاصمة واغادوغو ومدينتين أخريين بشمال البلاد، بعصيان.

ونفت حكومة بوركينا فاسو في البداية وقوع الانقلاب، ولكن بحلول مساء الإثنين، تم اقتياد الرئيس روك كابوري إلى معسكر تابع للجيش، وأعلن قادة المجلس العسكري الجديد في بوركينا فاسو الإطاحة بالحكومة.