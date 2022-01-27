شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات وإضرابات جديدة بمستشفيات ومصفاة طهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم أكثر من 1800 عامل في مصفاة «تندكويان» بطهران، أمس الأربعاء، تجمعا للاعتراض على عدم استلام حقوقهم القانونية وتنفيذ خطة تصنيف الوظائف، في وقت شهدت فيه عدد من مستشفيات العاصمة الإيرانية توقفا عن العمل بسبب إضراب الأطباء، الذين لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر.

ووصلت الاحتجاجات والإضرابات العمالية إلى ذروتها بالأيام الأخيرة في إيران، ويعد عدم استلام المتأخرات أحد المطالب الرئيسية للعمال في احتجاجاتهم بجميع أنحاء البلاد.

وتقول المعارضة الإيرانية: جعلت الظروف المعيشية السيئة وتدني الأجور الحياة صعبة على العمال الإيرانيين، بالإضافة إلى ذلك، أصبح عدم دفع أجور العمال لعدة أشهر تقليدا، ما يضطر العمال إلى الاحتجاج للحصول على أجورهم المتأخرة، وهو ما يكشف بوضوح الفساد المستشري في نظام الملالي، وحالة الاقتصاد الإيراني المنهارة.

كما أضرب الأطباء المقیمون في مستشفيات طهران احتجاجا على عدم دفع رواتب «المقيمين» منهم بالمستشفيات.

وتوقف الأطباء المقيمون في مستشفيي «فيروزكر ورسول أكرم» عن العمل، أمس الأربعاء، وتجمعوا في باحة المستشفيين لعدم دفع رواتبهم المقررة من قبل وزارة صحة النظام.

ونقلت منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة لنظام الملالي، عن أطباء مستشفى «فيروزكر» قولهم: اعتبارا من اليوم، 26 يناير، وحتى إشعار آخر، سيتم إغلاق جميع الإجراءات والعيادات الاختيارية حتى سداد المتأخرات ودفعها.

كما أضرب الأطباء المقيمون في مستشفى «رسول أكرم»، أمس الأول، لذات الأسباب وتوقفوا عن العمل.

وقالت مجموعة من الأطباء المقيمين في جامعة إيران للعلوم الطبية في رسالة: اليوم وبعد شهرين لم تدفع الجامعة الإيرانية الراتب الجديد مرة أخرى رغم موافقة مجلس الأمناء عليه، وفي اليوم الخامس من الشهر دفعت نفس الراتب السابق مع تأخير.

وعلى الرغم من صدور أوامر للمستشفيات بزيادة رواتبها قبل شهر، فإن الجامعة بداية الشهر الجاري، ألغت تلك القرارات الرسمية وتوقفت عن دفع الرواتب الجديدة.

وعقدت الشؤون المالية للجامعة اجتماعا برفقة مندوب من وزارة «صحة الملالي»، أبلغوا فيه بعض الأطباء أن جامعة إيران لا تنوي الدفع، فيما تعتزم مجموعات أخرى من الأطباء المقيمين الإضراب الأسبوع المقبل.