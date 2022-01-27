شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحذر أمريكا وحلفاءها من العدائيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن موسكو سوف ترد على أي عمل «عدائي» من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين، في الوقت الذي تحاول فيه ألمانيا وفرنسا التوسط للتوصل إلى حل سلمي للتوترات بشأن أوكرانيا.

ووفقا لوكالة «تاس» الروسية، أكد لافروف أن نظيرته البريطانية إليزابيث تراس ستزور موسكو في غضون أسبوعين، فيما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن كبار المستشارين من روسيا وأوكرانيا ونظراءهم من برلين وباريس سوف يجرون مباحثات في العاصمة الفرنسية في وقت لاحق ضمن ما يطلق عليه صيغة نورماندي.

وبدءا من نوفمبر الماضي، شرعت الولايات المتحدة وأوروبا في دق ناقوس الخطر، بشأن حشد واسع للقوات الروسية، على الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف من أن موسكو تعتزم شن هجوم عسكري، ونفت روسيا ذلك.

وقال لافروف، أمس، عقب مشاركته في جلسة لمجلس الدوما: إن موسكو لا تريد إطالة أمد المحادثات بشأن أوكرانيا ومطالب بلاده الأمنية بضم الاتحاد الأوروبي أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إليها.