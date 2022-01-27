شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يضع «شروطا» لمرشحي رئاسة الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر البرلمان الليبي 13 شرطا للترشح لمنصب الرئيس الجديد للحكومة التي ستخلف الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»: إن شروط الترشح التي أقرها المجلس في جلسته، الثلاثاء، بمدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح، هي أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاما، ويكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.

وأشار إلى أنه من ضمن الشروط أيضًا ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يتحصل على تزكية من 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب.

وفى السياق، أكد الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق أن التشاور بين مجلسي النواب والدولة مستمر من أجل تحقيق توافق سياسي، لا سيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة الدستورية والسياسية والأمنية والتنفيذية وملف المناصب السيادية وغيرها، لتجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ووفقا لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة.