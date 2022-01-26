شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية يبحث تعزيز العمل المشترك مع قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حضر سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تخريج الدفعة التاسعة من مرشحي كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية اليوم، الذي أُقِيم تحت رعاية صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بمقر الكلية بقاعدة العديد الجوية بدولة قطر الشقيقة.

وكان في استقبال سموه قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، اللواء الركن طيار جاسم بن محمد المناعي، وبعد انتهاء حفل التخرج، عُقِد اجتماع بين الجانبين يهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بين القوتين، لما فيه خدمة لأمن البلدين الشقيقين والمنطقة.