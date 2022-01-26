انت الان تتابع خبر وصول الصدر الى بغداد واستهداف منزل الحلبوسي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = البرلمان العربي يدين الهجوم على منزل الحلبوسي.. ويونامي تعد الاستهداف محاولة لاحداث الفوضى وزعزعة امن العراق. = تفاقم الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية.. وبارزاني يشدد على اهمية توحيد الصف الوطني. = المفاوضات بين التيار والاطار تصل لطريق مسدود.. والصدر في بغداد لبحث تشكيل حكومة الاغلبية. = الكاظمي يدعو إلى التحرك العاجل لحل مشاكل اهالي نينوى.. ويصف قرى المناطق الحدودية بالمنسية.

