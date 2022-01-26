شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. ستيفاني وليامز تبحث إدماج "المليشيات" في المؤسسات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، مع لجنة 410 الليبية، الثلاثاء، تسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة/القوات المساندة ”المليشيات“ في المؤسسات الرسمية، وذلك خلال لقاء جرى في قاعدة أبو ستة البحرية في مدينة طرابلس.
وقالت ويليامز في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، ”استمعت من قبل رئيس اللجنة اللواء محمود بن يزه إلى عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة/القوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص“.