شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. ستيفاني وليامز تبحث إدماج "المليشيات" في المؤسسات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، مع لجنة 410 الليبية، الثلاثاء، تسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة/القوات المساندة ”المليشيات“ في المؤسسات الرسمية، وذلك خلال لقاء جرى في قاعدة أبو ستة البحرية في مدينة ‫طرابلس.



وقالت ويليامز في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، ”استمعت من قبل رئيس اللجنة اللواء محمود بن يزه إلى عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة/القوات المساندة، على أساس فردي وعلى امتداد الوطن، في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص“.