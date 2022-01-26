شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: حكومة إثيوبيا تمنع وصول الإمدادات الطبية لتيجراي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت لأول مرة منذ أشهر رحلة طيران على متنها شحنة مساعدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى منطقة تيجراي الذي مزقته الحرب، في شمال إثيوبيا.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الطائرة التي تحمل على متنها كميات من الأدوية هبطت في ميكيلي، عاصمة تيجراي اليوم الأربعاء، وأنه من المقرر إرسال المزيد من الرحلات الجوية وقوافل الشاحنات.

وهناك حاجة ماسة لهذه الأدوية في تيجراي، فيما اتهمت منظمة الصحة العالمية الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا بمنع وصول الإمدادات الطبية لتيجراي.

وتحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الذي تعود أصوله إلى تيجراي، حول " جحيم في تيجراي"، قائلا إن الوضع هناك يسوء أكثر من أي صراع آخر في المنطقة، بينما رفضت الحكومة هذه الاتهامات.