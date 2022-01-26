شكرا لقرائتكم خبر عن «أديداس» تعتزم توظيف 2800 شخصاً هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة "أديداس" الألمانية لتصنيع السلع الرياضية توظيف حوالي 2800 موظف هذا العام.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إجراء تعيينات بديلة وتوفير وظائف جديدة في 307 مواقع للشركة حول العالم.

وأضافت الشركة أنه من المقرر توفير أكثر من 800 فرصة عمل جديدة في ألمانيا، كما ستوفر الشركة 50 فرصة للتدريب أو التعليم المزدوج.

وتوظف الشركة حاليا نحو 62 ألف شخص حول العالم، ويعمل 5300 منهم في المقر الرئيسي للشركة في مدينة هيرتسوجناوراخ الألمانية.