شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 بينهم طفلين برصاص شقيق والدهم في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر إيطالية، إن طفلين يبلغان من العمر 11 و15 عاما، كانا من بين أربعة أشخاص قتلوا بالرصاص في بلدة ليكاتا في صقلية اليوم الأربعاء، عندما قتل رجل أسرة شقيقه، ثم حاول أنجيلو تاردينو، 48 عامًا، الانتحار أثناء اتصاله الهاتفي بشرطة كارابينيري بعد أن قتل شقيقه وزوجة شقيقه وطفليهما.

كان "تاردينو" قد فر من مكان الحادث، فيما قالت المصادر إن "الكارابينيري" تمكن من الاتصال به عبر الهاتف وكانوا يحاولون إقناعه بتسليم نفسه عندما سمعوا رصاصة واحدة وأدركوا أنه حاول الانتحار.

واعتقدت الشرطة في البداية أن تاردينو مات، لكنها لاحظت بعد ذلك أنه كان لا يزال يتنفس عندما ذهبوا إليه، فيما تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.