شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية عروض للاستهلاك المحلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من صواريخ كروز إلى أخرى فرط صوتية، بدأت كوريا الشمالية عام 2022 أكبر مجموعة اختبارات لأسلحتها منذ سنوات، لكن المحللين يرون في تحرّكاتها حملة موجّهة للاستهلاك المحلي أكثر من كونها مناورة دبلوماسية.



وبعد عقد في السلطة، لا يبدو أن لدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إنجازات يمكنه التباهي بها، في ظل نقص في الغذاء على وقع التدهور الاقتصادي الناجم عن كوفيد والعقوبات القاسية المفروضة على بيونغ يانغ والجمود الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.